نيجيرفان بارزاني يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السوداني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، اليوم السبت 28 آذار 2026، اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني.

وخلال الاتصال، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف بطائرة مسيرة منزل نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك اليوم، مثمناً في الوقت ذاته المواقف الوطنية لرئیس اقلیم کوردستان وحرصه الدائم على تعزيز الوئام والوحدة بين كافة المكونات العراقية.

وفي هذا السياق، أعلن السيد السوداني عن صدور توجيهات بتشكيل فريق أمني وتقني مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، لتولي مهام التحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجهات المنفذة لتقديمهم للعدالة.

كما شدد رئيس الوزراء على التزام الحكومة الاتحادية الراسخ بمنع أي أطراف خارجية أو دولية من محاولة زج العراق في أتون الصراعات الإقليمية، مؤكداً تسخير كافة الجهود لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره.

من جانبه، أعرب نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء السوداني على هذا الاتصال، مثمناً الجهود التي تبذلها الحكومة الاتحادية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي محور آخر من الاتصال، استعرض الجانبان آخر مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة، مع التأكيد على الأهمية البالغة لتكثيف العمل المشترك من أجل ترسيخ دعائم التهدئة والاستقرار.