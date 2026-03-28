حزب الله يستهدف القوات الإسرائيلية بـ 250 قذيفة وإصابة 9 جنود

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي بأن حزب الله اللبناني أطلق نحو 250 قذيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت في معظمها تجمعات للجنود الإسرائيليين المتمركزين في جنوب لبنان.

وأوضح المصدر أن 23 قذيفة فقط من إجمالي الرشقات عبرت الحدود باتجاه الجليل، بينما تواصل صفارات الإنذار دويها في مناطق الشمال تحذيراً من هجمات محتملة من لبنان وإيران.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة تسعة من جنوده، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة، جراء القصف الصاروخي الذي شنه الحزب يومي الجمعة والسبت.



المصدر: AP