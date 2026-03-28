مظلوم عبدي يدين الهجوم الذي استهدف منزل نيجيرفان بارزاني

يوم السبت 28 آذار/مارس 2026، أدان مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اتصال هاتفي مع نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، بشدة الهجوم الذي طال منزل رئيس الإقليم، معرباً في الوقت ذاته عن دعمه الكامل لشعب وقيادة إقليم كوردستان في مواجهة كافة أنواع التهديدات والهجمات.

وصرح عبدي قائلاً: "إن حماية أمن وسلامة إقليم كوردستان هي واجب يقع على عاتق الجميع، لأن استقرار الإقليم يُعد استقراراً لعموم الكورد وللمنطقة برمتها".

وفي سياق حديثه، أعرب مظلوم عبدي عن تضامنه مع إقليم كوردستان في ظل هذه الظروف، مؤكداً رفضهم القاطع لجميع أشكال العنف والتهديدات السياسية والعسكرية.