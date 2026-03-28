بيلينغسلي يصف الهجوم على منزل نيجيرفان بارزاني بـ "التصعيد غير المبرر" ويحذر: الحشد يلعب بالنار

أربيل (كوردستان 24)- علق المسؤول الأمريكي السابق، مارشال بيلينغسلي، على الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في مدينة دهوك، واصفاً إياه بأنه "تصعيد خطير وغير مبرر".

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وجه بيلينغسلي أصابع الاتهام مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لطهران، قائلاً: "إن الهجوم الذي شنته الميليشيات التي تسيطر عليها إيران على مقر إقامة رئيس اقلیم کوردستان يمثل تصعيداً دون سابق إنذار".

كما تضمنت رسالة بيلينغسلي تحذيراً شديد اللهجة للفصائل المسلحة، حيث أضاف: "الحشد يلعبون بالنار، ويجب أن يتوقفوا عن هذه الأعمال"، في إشارة إلى خطورة التبعات التي قد تترتب على استهداف الرموز السياسية والسيادية في إقليم كوردستان.

يأتي هذا الموقف في ظل ردود فعل دولية ومحلية واسعة تدين استهداف منزل رئيس الإقليم بطائرات مسيرة، وسط مخاوف من انجرار المنطقة إلى جولة جديدة من التوتر الصراعات.





