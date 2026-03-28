رسالة تضامن من اساقفة اربيل، بشأن استهداف منزل رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، اليوم في مدينة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أعرب عدد من كبار رجال الدين المسيحيين (المطارنة) في إقليم كوردستان، عن تضامنهم الكامل مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إثر الهجوم الذي استهدف محل إقامته في مدينة دهوك مساء اليوم السبت.

وفي رسالة مشتركة وجهها كل من المطران بشار متي وردة، والمطران نيقوديموس داود متي شرف، والمطران نثنائيل نزار عجم، عبّر المطارنة عن "قلقهم الأخوي" فور تلقيهم نبأ الهجوم، مؤكدين تضامنهم القلبي مع رئيس الاقلیم وأفراد عائلته الكريمة.

وجاء في نص الرسالة: "نصلي لكي يهب الله أرض كوردستان الطيبة نعمة الأمان، وأن يقود الجميع إلى طرق الحوار والحكمة، بعيداً عن لغة السلاح والدمار".

كما شدد المطارنة في رسالتهم على دعمهم ووقوفهم إلى جانب رئيس الإقليم بالصلاة والدعاء، سائلين الله أن يحفظ إقليم كوردستان وشعبه من كل شر، ويبارك الجهود الرامية لخدمة المنطقة واستقرارها.

يُذكر أن هذا الموقف يأتي في سياق ردود الفعل المنددة بالهجوم الذي طال منزل نيجيرفان بارزاني في دهوك، وسط دعوات محلية ودولية لضبط النفس والحفاظ على السلم الأهلي في الإقليم.