زلماي خليل زاد يدين الهجوم "الإرهابي" على منزل نيجيرفان بارزاني ويطالب بملاحقة الجناة

أربيل (كوردستان 24)- أدان السفير الأمريكي السابق والمبعوث الدولي الأسبق، زلماي خليل زاد، بشدة الهجوم الذي استهدف منزل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بواسطة طائرة مسيرة، واصفاً الهجوم بأنه عمل تقف وراءه "ميليشيات إرهابية".

وقال خليل زاد في تدوينة له على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ببساطة، لا يوجد أي عذر أو تبرير للهجوم بالطائرات المسيرة الذي شنته ميليشيات إرهابية ضد منزل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني".

وأشاد خليل زاد بشخصية بارزاني، وصفاً إياه بأنه "رجل دولة يحظى باحترام واسع النطاق، لالتزامه الدائم بالدعوة إلى الحوار والسلام والمصالحة".

وفي ختام تغريدته، أعرب الدبلوماسي الأمريكي السابق عن إدانته للهجوم بأشد العبارات، داعياً الحكومة العراقية وشركاء إقليم كوردستان إلى ضرورة ملاحقة المجموعة الإرهابية المسؤولة عن هذا الاعتداء وتقديمها للعدالة.