الحرس الثوري يعلن تفكيك "قنابل عنقودية" أميركية وإسرائيلية في محافظة فارس في جنوب إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت العثور على أكثر من 120 قنبلة عنقودية غير منفجرة وتفكيكها، وقال إنها ألقيت في ضربات أميركية وإسرائيلية على محافظة فارس في جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن مساعد مدير العلاقات العامة في الحرس الثوري في محافظة فارس جلال يارمحمدي قوله "إلى الآن، تم العثور على 122 قنبلة عنقودية وتدميرها في شيراز وبعض المدن الأخرى".

ولم يتّضح على الفور متى ألقيت القنابل، واكتفى البيان بالإشارة إلى أن ذلك حدث "قبل بضعة أيام".

وتنفجر القنابل العنقودية في الجو، مُسببة تناثر عشرات أو مئات القنابل الصغيرة على مساحة واسعة.

