الإمارات تعلن اعتراض صواريخ ومسيّرات قادمة من إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي الوطنية نجحت في اعتراض وتدمير سلسلة من الاعتداءات الصاروخية وطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه الدولة.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب عبر منصة "إكس"، أن دوي الانفجار الذي سُمع في مناطق متفرقة من البلاد ناتج عن عمليات التصدي التي نفذتها الدفاعات الجوية ضد صواريخ باليستية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية.

يأتي هذا التطور في ظل موجة من الاعتداءات المتكررة بالمسيرات والصواريخ التي تشنها إيران وتستهدف دولاً عدة في المنطقة، من بينها الإمارات، وذلك منذ اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة (الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية) في الثامن والعشرين من فبراير الماضي.