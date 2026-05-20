الإمارات تدين استهداف محطة "براكة" بمسيرات من العراق وتطالب بغداد بموقف حازم

أربيل (كوردستان24)- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت محطة "براكة" للطاقة النووية عبر طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي اليوم الاربعاء 20 أيار 2026، أن أحد هذه الاعتداءات "الغادرة" وقع يوم الأحد الماضي، وأسفر عن إصابة مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأكدت الوزارة رفضها المطلق لهذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، واصفة إياها بالانتهاك الصارخ للسيادة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت أبوظبي في بيانها على ضرورة التزام الحكومة العراقية بمنع كافة الأعمال العدائية المنطلقة من أراضيها بشكل عاجل وغير مشروط، داعية بغداد إلى التعامل مع هذه التهديدات بمسؤولية وبما ينسجم مع المواثيق الدولية. كما أكدت الوزارة على أهمية دور العراق كشريك فاعل في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والحفاظ على سيادته في محيطه الإقليمي.