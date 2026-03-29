الدفاع السورية تعلن اعتراض مسيّرات استهدفت قاعدة "قسرك" بريف الحسكة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، عن اعتراض طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة "قسرك" بريف محافظة الحسكة.

وقال معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية، سيبان حمو، إن قاعدة "قسرك" تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المنطقة خلال ساعات، وذلك عقب استهداف قاعدة التنف جنوب شرقي البلاد.

وأضاف حمو في منشور عبر حسابه في منصة "إكس"، في وقت متأخر من مساء السبت، إن أربع طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه القاعدة، جرى إسقاطها من دون تسجيل أي خسائر.

وتابع: ندين بأشد العبارات الهجوم الثاني الذي يستهدف المنطقة الشرقية لسوريا، محملاً العراق مسؤولية منع تكرار هذه العمليات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن وحدات الجيش تمكنت من التصدي لهجوم مماثل استهدف قاعدة التنف جنوب شرقي البلاد.

مشيرةً إلى أن الطائرات المسيرة انطلقت أيضاً من داخل الأراضي العراقية.