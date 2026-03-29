شركة "ألبا" البحرينية للألمنيوم تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" أن منشأتها تعرّضت لهجوم إيراني السبت أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية الأحد في بيان "تؤكد الشركة أنه نتج عن الحادث إصابتين طفيفتين".

وأضافت "تقوم ألبا حاليا بتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنشآتها".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية مسؤوليته عن الهجوم الذي نُفِّذ "باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة"، بالإضافة إلى هجوم آخر على شركة الإمارات للألمنيوم (إيمال) في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الحرس الثوري أن الشركتين "تؤديان دورا مهما في إمداد الصناعات العسكرية الأميركية بفضل الاستثمارات ومساهمات شركات أميركية".

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تصدّي دفاعاتها الجوية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

وفي 15 آذار/مارس، أعلنت شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" خفض الطاقة الإنتاجية لمصهرها للألمنيوم، أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، بنسبة 19%، بسبب اضطرابات في الإمدادات والنقل على خلفية إغلاق إيران مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير.