هيئة الحشد الشعبي تعلن تعرض مواقعها في نينوى لـ 3 ضربات

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، في بيان رسمي، تعرض عدد من مواقعها التابعة لقيادة عمليات نينوى إلى "عدوان غادر" نفذته طائرات معادية فجر اليوم الأحد، 29 آذار/مارس 2026.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المواقع المستهدفة "تعرضت لثلاث ضربات جوية متتالية؛ حيث ركزت الضربة الأولى على مقر اللواء (14) ضمن قاطع عمليات نينوى، فيما استهدفت الضربتان الثانية والثالثة أحد مقار الفوج الرابع التابع للواء ذاته في المحافظة".

ولم يتحدث البيان عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناتجة عن هذه الضربات.