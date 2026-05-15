واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان 45 يوماً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما "لتمكين (البلدين من) إحراز مزيد من التقدم"، في المفاوضات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، "استضافت الولايات المتحدة يومي 14 و15 مايو/أيار يومين من المحادثات المثمرة للغاية بين إسرائيل ولبنان".

وأضافت "سيتم تمديد وقف الأعمال القتالية المعلن في 16 أبريل/نيسان لمدة 45 يومًا لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدم".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعيد "إطلاق المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو/حزيران. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون يوم 29 مايو/أيار بمشاركة وفود عسكرية من البلدين".

وأعربت عن الأمل في أن تسهم هذه المناقشات في دفع السلام الدائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما ووحدة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على حدودهما المشتركة.

والجمعة استضافت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثاني من الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، بعد جولتين في العاصمة الأمريكية يومي 14 و23 أبريل الماضي، تمهيدا لمفاوضات سلام.

ووقف إطلاق النار بين البلدين الساري منذ 17 أبريل الماضي، تم تمديده حتى 17 مايو/ أيار الجاري، وسط خروقات من جانب الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.