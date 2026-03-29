بريطانيا بصدد إرسال تقنيات "الدرونات المائية" لتمشيط ألغام هرمز

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، قد وافق على إعداد خطة لإرسال السفينة الحربية "لايم باي" (Lyme Bay) إلى مضيق هرمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن البحرية الملكية البريطانية تستعد لنشر هذه السفينة في المنطقة بهدف الكشف عن الألغام البحرية باستخدام تقنيات الطائرات المسيرة (درون).

من جهة أخرى، صرح مصدر دفاعي بريطاني للصحيفة بأن لندن لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت السفينة ستُرسل فعلياً إلى المضيق أم لا.

وذكر التقرير أن بريطانيا تسعى، من خلال إرسال السفينة "لايم باي" واستخدام أنظمة متطورة من الغواصات المسيرة (المسيّرات تحت المائية)، إلى تأمين حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وإبقاء الممرات المائية مفتوحة.

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة والمواجهة العسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، مما أثار مخاوف جديّة من إغلاق كامل لمضيق هرمز.

وبناءً عليه، تحاول لندن بالتنسيق مع حلفائها درء أي مخاطر، مع التأكيد على عدم رغبتها في الانخراط المباشر في حرب مفتوحة، واقتصار مهامها على حماية الممرات الملاحية.

وكانت بريطانيا قد سحبت في وقت سابق جميع سفنها المخصصة لـ "صيد الألغام" من المنطقة، وتسعى الآن لسد هذا الفراغ عبر الاعتماد على تكنولوجيا المسيّرات والسفن التجارية بهدف تطهير المياه الإقليمية من الألغام.