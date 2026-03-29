اندلاع حريق إثر ضربة جديدة على ميناء رئيسي في البلطيق

أربيل (كوردستان 24)- تسببت ضربة بطائرة مسيّرة في اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق، بحسب ما أعلن مسؤول محلي الأحد.

مشيرا إلى وقوع أضرار جديدة في هذا المرفأ الرئيسي للتصدير الذي استُهدف للمرة الثانية خلال أيام.

وصعّدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية، بما في ذلك المصافي ومستودعات النفط والموانئ.

مؤكدة أنها أهداف مشروعة في إطار مساعيها لقطع عائدات الطاقة التي تموّل المجهود الحربي الروسي.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "لحقت أضرار بميناء أوست-لوغا. لم تُسجّل أي إصابات".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حريق" في الميناء الذي يُعد مركزا رئيسيا لصادرات الأسمدة والنفط والفحم الروسية.

وأوضح أن 36 طائرة مسيّرة دُمّرت خلال الليل في المنطقة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان الميناء الواقع في شمال غرب روسيا قد تعرض لأضرار هذا الأسبوع إثر هجوم بمسيّرات أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه.

ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا بشأن الضربة الأخيرة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، استهدفت أوكرانيا أيضا ميناء بريمورسك الروسي الكبير على بحر البلطيق، حيث أظهرت صور أقمار اصطناعية تصاعد دخان أسود من موقع الحريق.

وفي حادث منفصل، قال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرة مسيّرة أوكرانية قتلت رجلا الأحد، بعدما استهدفت ضربتان مدينة غرايفورون الحدودية، متهما الجيش الأوكراني بالهجوم.

وتتعرض منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيّرة، مع تسجيل إصابات بين المدنيين وأضرار في المنازل والمركبات خلال الأسابيع الأخيرة.

في المقابل، أطلقت روسيا 442 طائرة مسيّرة وصاروخا واحدا في آخر هجوم ليلي، فيما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط أو اعتراض 380 مسيّرة.