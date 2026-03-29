إيرانيون يعبرون إلى جنوب العراق بحثًا عن مواد غذائية أرخص وخدمة الإنترنت

اربيل (كوردستان24)- عبر إيرانيون إلى العراق عبر معبر شلامجا الحدودي يوم الأحد، بعد ساعات من غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من الجانب الإيراني، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف التجارة لعدة ساعات، حسبما أفاد حيدر عبد الصمد، نائب مدير المعبر.

وقال عبد الصمد إن الغارة وقعت حوالي الساعة الثالثة فجرًا، ولم تكن الأولى منذ بدء الحرب، دون أن يقدم تفاصيل عن الخسائر أو تفاصيل الغارة. وقد عادت الكهرباء واستؤنفت التجارة بحلول منتصف الصباح، لكن عبد الصمد قال إن مثل هذه الانقطاعات أصبحت أمرًا معتادًا في ظل الحرب المستمرة.

وقد انخفضت حركة العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ، على الرغم من أن عشرات الإيرانيين ما زالوا يدخلون العراق بحثًا عن سلع أرخص، وخدمة الإنترنت، وزيارات عائلية قصيرة قبل العودة إلى مدن قريبة مثل عبادان والأهواز.

ووصف كثيرون الغارات الأمريكية والإسرائيلية بأنها متواصلة ومرعبة، لكنهم أكدوا أنهم لن يغادروا.

قال رزاق صغير الموسوي، 71 عاماً، الذي دخل العراق من إيران يوم الأحد: "لا يوجد ما يطمئننا. لا نعلم متى قد تُستهدف منازلنا".

وأضاف: "أنا خائفٌ بالتأكيد".



المصدر: AP