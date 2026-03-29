هيئة الإعلام والاتصالات تصدر حزمة قرارات رادعة: منع ظهور "نزار حيدر" و"حسام الطائي" وإنذار لـ "أحمد عبد السادة" وقناة "الحدث"

اربيل (كوردستان24)- أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026، سلسلة من القرارات والإجراءات الانضباطية بحق عدد من الشخصيات الإعلامية والمؤسسات الصحفية، وذلك لمخالفتهم لائحة قواعد البث الإعلامي والضوابط المهنية الصادرة عن الهيئة.

ووفقاً للوثائق الرسمية، قررت الهيئة منع ظهور الإعلامي "حسام الطائي" في جميع وسائل الإعلام العراقية لمدة (90) يوماً، وذلك على خلفية منشورات عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك" اعتُبرت محرضة على العنف والكراهية وتتضمن مواد كاذبة ومضللة تفتقر للدقة والنزاهة.

كما شملت القرارات منع ظهور الإعلامي "نزار حيدر" في وسائل الإعلام كافة لمدة (30) يوماً، بسبب مخالفته لقواعد البث المتعلقة بالدقة والشفافية في نقل المعلومات خلال لقاء تلفزيوني أجراه على قناة "الفلوجة" الفضائية.

وفي سياق متصل، وجهت الهيئة إنذاراً نهائياً إلى الكاتب "أحمد عبد السادة" بسبب منشور له على منصة (X)، لمخالفته المادة الأولى من الباب الثاني الخاصة بمنع التحريض على العنف والكراهية، داعية إياه للالتزام بالمضامين المهنية.

وعلى صعيد المؤسسات الإعلامية، وجهت هيئة الإعلام والاتصالات إنذاراً شديد اللهجة إلى قناة "العربية الحدث" السعودية، متهمة إياها بمخالفة قواعد البث الإعلامي عبر تحريضها على العنف والكراهية وبث معلومات كاذبة ومضللة. وألزمت الهيئة القناة بـ حذف المادة الإعلامية المخالفة من جميع منصاتها، مع تقديم اعتذار رسمي ينسجم مع الضوابط المهنية والقانونية النافذة في العراق.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات استندت إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبناءً على تقارير دائرة التنظيم الإعلامي (دائرة الرصد)، مشددة على ضرورة التزام كافة القنوات والمنصات بالمعايير الأخلاقية والقانونية لتجنب التبعات القانونية.