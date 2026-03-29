باكستان تستضيف محادثات بين واشنطن وطهران

اربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الباكستاني أن إسلام آباد ستستضيف قريباً محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأدلى الوزير إسحاق دار بهذا التصريح يوم الأحد، دون أن يحدد ما إذا كانت المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة. ولم يصدر أي تعليق فوري من الولايات المتحدة أو إيران.

وقال دار في خطاب متلفز عقب اجتماع كبار الدبلوماسيين من دول المنطقة في إسلام آباد: "باكستان سعيدة للغاية بثقة كل من إيران والولايات المتحدة في دور باكستان في تيسير المحادثات، التي ستُعقد خلال الأيام القادمة".

وأضاف أن وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية أيدوا جهود السلام الباكستانية، ومن المتوقع أن يجتمع الوزراء مجدداً يوم الاثنين.

وقد برزت باكستان كوسيط، بفضل علاقاتها الجيدة نسبياً مع كل من واشنطن وطهران. وأشار مسؤولون باكستانيون إلى أن جهودهم العلنية تأتي بعد أسابيع من الدبلوماسية الهادئة.