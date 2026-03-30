الكويت تعلن تعرض منشأة حيوية لـ"عدوان إيراني" أسفر عن مقتل عامل وأضرار مادية جسيمة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، عن تعرض أحد مبانيها الخدمية لهجوم وصفته بـ "العدوان الإيراني الآثم"، استهدف محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أدى إلى وقوع ضحية وإصابات مادية بليغة.

تفاصيل الهجوم والخسائر البشرية

وصرحت المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندسة فاطمة عباس جوهر حياة، في بيان رسمي، بأن الهجوم وقع مساء الأحد الموافق 29 مارس، وطال مبنى خدمياً في إحدى محطات الطاقة الحيوية. وأكدت حياة أن الهجوم أسفر عن وفاة أحد العاملين في المحطة (من الجنسية الهندية)، بالإضافة إلى تضرر المبنى بشكل كبير ووقوع أضرار مادية جسيمة في مرافق الموقع.

استنفار فني وأمني

وأشار البيان إلى أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها بشكل فوري في الموقع المستهدف وفق خطط الطوارئ المعتمدة، لضمان استمرار كفاءة تشغيل المنظومة وتأمين المواقع المتضررة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة في الدولة.

دعوة للهدوء والشفافية

وشددت الوزارة على أن سلامة واستقرار المنظومة الكهربائية والمائية تمثل "أولوية قصوى"، مؤكدة أن جميع الكوادر الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع. كما دعت الوزارة الجمهور إلى التحلي بالهدوء وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات، مع التعهد بمواصلة إطلاع الرأي العام على المستجدات بكل شفافية.

يأتي هذا التطور في ظل توترات إقليمية متصاعدة، ويمثل سابقة خطيرة باستهداف المنشآت الحيوية والخدمية في دولة الكويت.



