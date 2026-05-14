الرئيس مسعود بارزاني يهنئ علي فالح الزيدي بمناسبة نيله ثقة البرلمان وتوليه رئاسة الحكومة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24) – أجرى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الخميس 14 أيار 2026، اتصالاً هاتفياً مع السيد علي فالح الزيدي، بمناسبة نيله ثقة مجلس النواب العراقي وتوليه منصب رئيس وزراء العراق الاتحادي.

وخلال الاتصال، قدم الرئيس بارزاني تهانيه الحارة للسيد الزيدي، معرباً عن تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة ومسؤولياته في قيادة الكابينة الوزارية المقبلة، بما يخدم تطلعات كافة المكونات العراقية.