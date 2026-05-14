تحالف السيادة يهنئ الزيدي بنيل الثقة ويحدد "خارطة طريق" للمرحلة المقبلة: إعمار، توازن وطني، وحصر السلاح

أربيل (كوردستان 24) – أعلن تحالف السيادة، اليوم الخميس 14 ایار 2026، دعمه الكامل للحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي عقب نيلها ثقة مجلس النواب، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لمرحلة تتطلب تكثيف الجهود والالتزام بالاتفاقات السياسية السابقة.

أولويات إنسانية وحقوقية

وشدد التحالف في بيان رسمي على أن نجاح المرحلة المقبلة مرهون بحسم الملفات الحقوقية والإنسانية العالقة. ووضع التحالف على رأس أولوياته "إعادة إعمار المناطق المحررة" عبر تسريع بناء البنى التحتية، بالإضافة إلى "حسم ملف النازحين" وضمان عودتهم الطوعية والكريمة إلى ديارهم، لإنهاء سنوات من المعاناة.

الشراكة وهيبة الدولة

وفي الجانب السياسي والأمني، دعا تحالف السيادة إلى تحقيق "التوازن الوطني" وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية في مؤسسات الدولة بعيداً عن الإقصاء. كما أكد على ضرورة تعزيز هيبة الدولة من خلال "حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسمية" فقط، بما يضمن استقرار الأمن المجتمعي.

رؤية للإصلاح الاقتصادي

ولم يخلُ بيان التحالف من الجانب التنموي، حيث طالب الحكومة بتبني إصلاحات اقتصادية جادة تهدف إلى:

- تنويع مصادر الدخل وتقليل الارتهان للنفط.

- دعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

- مكافحة الفساد الإداري والمالي لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

واختتم التحالف بيانه بتجديد التزامه بالعمل مع الكابينة الوزارية الجديدة لتنفيذ البرنامج الحكومي، معرباً عن تمنياته لرئيس الوزراء علي الزيدي بالتوفيق في خدمة العراق وشعبه وتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار والازدهار.