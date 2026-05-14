الحلبوسي يبارك لنيل حكومة الزيدي ثقة البرلمان ويؤكد: المرحلة تتطلب التكاتف لمواجهة التحديات

أربيل (كوردستان 24) – بارك رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء علي الزيدي نيل حكومته ومنهاجها الوزاري ثقة مجلس النواب، معتبراً ذلك استحقاقاً وطنياً ودستورياً مهماً في مسار العملية السياسية.

وأكد الحلبوسي في تدوينة له، أن الحكومة الجديدة أمام "مسؤولية كبيرة" لمواجهة حزمة من التحديات السياسية والاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز هذه العقبات.

كما أعرب الحلبوسي عن شكره وتقديره للقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب لدورهم الفاعل في دعم مسار تشكيل الحكومة، داعياً إلى العمل بروح المسؤولية الوطنية والتكاتف خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن حفظ استقرار البلاد وتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.

ويأتي هذا التأييد في وقت يتطلع فيه الشارع العراقي إلى تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد، وسط آمال بتحقيق طفرة في الملفات الخدمية والاقتصادية.