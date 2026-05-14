المحكمة الجنائية العليا في بغداد تعقد جلستها الثانية لمحاكمة "جلاد نقرة سلمان"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تعقد المحكمة الجنائية العراقية العليا، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 14 أيار 2026، الجلسة الثانية الخاصة بمحاكمة المتهم عجاج أحمد التكريتي، الذي شغل منصب مشرف سجن "نوگرة سلمان" إبان نظام البعث السابق.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، أكد إياد كاكائي، محامي ملف ضحايا الأنفال، أن المحكمة ستستمع في جلسة اليوم بشكل رسمي إلى أقوال المتهم وتدوين اعترافاته. وأشار كاكائي إلى أنه نظراً لقوة الأدلة المتوفرة واكتمال ملف القضية، فمن المحتمل أن يصدر القاضي حكماً نهائياً وحاسماً بشأن مصير المتهم خلال جلسة اليوم.

وكانت محكمة الرصافة قد قررت في السابع من أيار الجاري تأجيل المحاكمة إلى تاريخ اليوم (14 أيار)، بعد الاستماع لشهادات 25 شاهداً في القضية.

وحسب متابعات مراسل "كوردستان 24" في بغداد، شهدت الجلسة الأولى إنكار عجاج التكريتي لجانب من الجرائم التي ارتكبت في سجن "نوگرة سلمان" بمحافظة المثنى (السماوة)، وهو ما دفع المحكمة لتأجيل الجلسة لاستكمال التحقيقات، رغم تأكيدات العديد من الحاضرين في قاعة المحكمة على تورطه المباشر في تلك الجرائم.

يُعرف عجاج أحمد حردان التكريتي بلقب "جلاد سجن نوگرة سلمان"، وينتمي إلى عشيرة "ألبو ناصر" (فخذ نزار). ويُعد أحد المشرفين الرئيسيين على السجن سيئ الصيت في بادية السماوة، وأحد المتورطين الأساسيين في عمليات "الأنفال" ضد الشعب الكردي عام 1988.

بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، فرَّ التكريتي من كركوك إلى سوريا، حيث استقر في مدينة "جرمانا" قرب دمشق. ولدى التكريتي ثلاثة أبناء، قُتل اثنان منهم في مواجهات بمنطقة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين لانتمائهما لتنظيم "القاعدة".

وبعد 37 عاماً من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والأنفال، تمكن جهاز الأمن الوطني العراقي من إلقاء القبض على عجاج التكريتي في 31 تموز 2025، ليمثل أخيراً أمام العدالة.