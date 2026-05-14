برقية تعزية من رئيس حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24) – قدم مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، خالص تعازيه ومواساته للكاتب والصحفي الأستاذ ممتاز حيدري.

ففي برقية تعزية وجهها اليوم الخميس، 14 أيار 2026، أعرب رئيس الحكومة عن مواساته للأستاذ ممتاز حيدري بوفاة نجله (كاروان).

وفيما يلي نص برقية التعزية:

"تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة نجلكم (كاروان). أتقدم إليكم بصادق التعازي والمواساة وأشاطركم أحزانكم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وعائلتكم الكريمة الصبر والسلوان".