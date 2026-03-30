زيلينسكي يشيد باتفاقيات دفاعية "تاريخية" مع دول خليجية لمواجهة تهديدات المسيّرات

أربيل (كوردستان24)- أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، بالاتفاقيات الدفاعية التي وصفها بـ"التاريخية"، والتي أبرمتها كييف مع عدة دول في منطقة الشرق الأوسط خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وفي تصريحات للصحافيين، أكد زيلينسكي أن هذه الاتفاقيات تمتد لعشر سنوات، وتؤسس لتفاهمات حول تعاون استراتيجي واسع يشمل مجالات التكنولوجيا العسكرية وغيرها، قائلاً: "أعتقد أنها اتفاقات تاريخية.. نحن نتوصل إلى تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي".

وكانت أوكرانيا قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقيات دفاعية منفصلة مع كل من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لمضمون هذه الاتفاقات، إلا أن الرئيس الأوكراني أشار بوضوح إلى أنها تركز على نقل الخبرات الأوكرانية في "إسقاط الطائرات المسيرة".

وتكتسب هذه الخبرة أهمية استراتيجية ملحة لدول الخليج التي تواجه تهديدات مستمرة من هجمات بمسيّرات إيرانية الصنع، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة. وتسعى كييف لاستثمار نجاحها الميداني في التصدي لمسيّرات "شاهد" الإيرانية التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، لتقديم حلول دفاعية فعالة لشركائها في الخليج.

وفي سياق متصل، اقترحت أوكرانيا استراتيجية دفاعية تعتمد على استبدال صواريخ الدفاع الجوي باهظة الثمن —التي تستخدمها دول الخليج حالياً— بمسيّرات اعتراضية أوكرانية الصنع تتميز بتكلفتها المنخفضة نسبياً وكفاءتها في صد الهجمات الإيرانية، مما يمثل تحولاً نوعياً في تكنولوجيا التصدي للمسيرات الانتحارية.