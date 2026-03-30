طهران تتهم إسرائيل بمهاجمة محطة مياه في الكويت لـ "تلفيق تهم" ضد إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، اليوم الاثنين 30 آذار/مارس 2026، عن تعرض محطة لتحلية المياه في دولة الكويت لهجوم، واتهم إسرائيل بالوقوف وراءه بهدف "تلفيق اتهامات" ضد الجمهورية الإسلامية.

وأوضح ذو الفقاري في تصريح صحفي، أن إسرائيل شنت الهجوم على المنشأة الكويتية بهدف إيجاد "أدلة مفبركة" وتوجيه أصابع الاتهام نحو طهران، سعياً منها لتوتير العلاقات الدبلوماسية بين دول المنطقة وتخريب الأجواء الإقليمية.

وأضاف المتحدث أن هذا العمل يندرج ضمن ما وصفه بـ "المؤامرات والتحركات التخريبية الإسرائيلية" الرامية إلى إثارة الفوضى ونشر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي ختام تصريحه، دعا مقر "خاتم الأنبياء" دول غرب آسيا إلى التحلي باليقظة والحذر تجاه ما أسماها بـ "الفتن والمؤامرات" التي يحيكها الأعداء لتقويض أمن واستقرار المنطقة وتفريق دولها.