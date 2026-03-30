التعليم العالي في إقليم كوردستان تقرر استكمال العام الدراسي "أونلاين" وتصدر توجيهات جديدة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 30 آذار 2026، عن اتخاذ قرار باستكمال العملية التعليمية للعام الدراسي 2025-2026 عبر نظام التعليم الرقمي (أونلاين).

وأصدرت الوزارة حزمة من الإجراءات والتعليمات الجديدة الموجهة للجامعات والمعاهد، مؤكدة بدء الدراسة بنظام "الأونلاين" في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية في إقليم كوردستان اعتباراً من اليوم 30/3/2026.

وأشار بيان الوزارة إلى منح الجامعات صلاحية اختيار المنصات الرقمية العالمية المعتمدة التي تتناسب مع خصوصية أقسامها العلمية. وشددت التعليمات على ضرورة الالتزام بتقديم المحاضرات ضمن أوقات الدوام الرسمي حصراً، ومنع إعطائها في الأوقات المسائية أو خارج الساعات الرسمية، مع التأكيد على رفع كافة المواد الدراسية وتوافرها بصيغة إلكترونية على المنصات المعتمدة.

وفيما يخص الجانب التطبيقي، سمحت الوزارة لكليات الطب بإجراء الدروس العملية داخل المستشفيات. أما بالنسبة للأقسام الأخرى التي تتطلب حضوراً في القاعات والمختبرات، فقد أوضحت الوزارة أن القرار ب شأنها سيعتمد على تقييم الوضع الصحي خلال الأسابيع المقبلة.

ووجهت الوزارة الجامعات بضرورة تنظيم جداول الامتحانات بطريقة تضمن منع التجمعات والاكتظاظ داخل القاعات الدراسية والأقسام الداخلية، مع مراعاة ظروف الطلبة القادمين من خارج المدن.

كما تقرر أن تقتصر مناقشات رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه على حضور لجنة المناقشة والباحث فقط، في حين تستمر دورات التأهيل التربوي (البيداغوجي) ومراكز اللغات بتقديم خدماتها عبر الإنترنت.

وفي ختام بيانها، وجهت الوزارة مديريات تكنولوجيا المعلومات (IT) في جميع الجامعات بتقديم الدعم الفني والتقني المتواصل للطلبة والأساتذة، لضمان معالجة أي مشكلات تقنية قد تواجه سير العملية التعليمية الرقمية.