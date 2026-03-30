تسهيلات سعودية استثنائية للمعتمرين والزوار العراقيين العالقين بسبب إغلاق الأجواء

أربيل (كوردستان24)- أعلنت القنصلية العامة لجمهورية العراق في مدينة جدة، عن وضع السلطات السعودية آليات استثنائية لمعالجة حالات تجاوز مدة الإقامة للمعتمرين والزائرين العراقيين، وذلك على خلفية الظروف الطارئة التي تمر بها المنطقة وإغلاق المجال الجوي العراقي، مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية لأسباب خارجة عن الإرادة.

وأوضحت القنصلية في بيان صحفي، أن السلطات في المملكة العربية السعودية، وحرصاً منها على تيسير أوضاع المواطنين العراقيين، أقرت الإجراءات التالية:

أولاً: تمديد التأشيرات المنتهية

سيتم تمديد التأشيرات التي انتهت صلاحيتها اعتباراً من تاريخ 8 رمضان 1447هـ (الموافق 25 شباط 2026م). ويمكن للمستضيف تقديم طلب التمديد للزائر حتى تاريخ 1 ذي القعدة 1447هـ (الموافق 18 نيسان 2026م)، وذلك وفقاً للرسوم المقررة.

ثانياً: المغادرة المباشرة دون غرامات

يُسمح لحاملي تأشيرات (الزيارة بكافة أنواعها، العمرة، المرور، والخروج النهائي) ممن انتهت تأشيراتهم ضمن الفترة من 25 شباط حتى 18 نيسان 2026، بالمغادرة مباشرة عبر المنافذ الحدودية دون الحاجة لإجراءات التمديد المسبقة. وأكد البيان عدم ترتب أي عقوبات قانونية أو غرامات مالية على هذا التأخير، باعتباره ظرفاً قاهراً خارجاً عن إرادة المسافرين.

ثالثاً: الفترة الزمنية لتطبيق الإجراءات

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 شوال 1447هـ (الموافق 20 آذار 2026م)، ويستمر العمل به حتى تاريخ 1 ذي القعدة 1447هـ (الموافق 18 نيسان 2026م).

وفي ختام بيانها، أهابت القنصلية العامة بجميع المواطنين العراقيين المتواجدين في المملكة من معتمرين وزائرين بضرورة الالتزام بهذه الضوابط، والعمل على ترتيب مغادرتهم في موعد أقصاه 18 نيسان 2026، لضمان العودة السلسة إلى أرض الوطن وتجنب أي مخالفات قانونية مستقبلاً.





