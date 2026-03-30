الحزام الأخضر بأربيل يقترب من الإنجاز وإعلان وشيك للمرحلة السابعة من توزيع الأراضي

أربيل (كوردستان24)-أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في بيان رسمي، عن وصول حزمة من المشاريع الاستراتيجية إلى مراحلها الختامية، مؤكداً أن العاصمة تشهد طفرة نوعية في قطاعي البيئة والخدمات السكنية، تماشياً مع الخطط الحكومية الرامية لتعزيز الاستدامة وتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي الشأن البيئي، كشف خوشناو أن العمل في المرحلة الأولى من مشروع "الحزام الأخضر" لأربيل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيراً إلى أن الأجزاء الأولى من هذه المرحلة بلغت مراحلها النهائية.

وأوضح المحافظ أن المشروع يتضمن زراعة مئات الآلاف من أشجار الزيتون والفستق، معتبراً إياه "مشروعاً استراتيجياً بامتياز"، حيث سيسهم في إضفاء جمالية معمارية على المدينة، فضلاً عن دوره الجوهري في خلق بيئة صحية ومستدامة لسكان العاصمة.

وعلى صعيد الخدمات السكنية، زفّ محافظ أربيل بشرى للموظفين والمستفيدين، معلناً عن اكتمال مراجعة أسماء 82 ألف موظف ومستحق حتى الآن.

واستعرض خوشناو إحصائيات العمل في هذا الملف، مبيناً أنه جرى توزيع 38 ألف قطعة أرض سكنية خلال المراحل الست الماضية. وأكد أن الفرق المختصة تعكف حالياً على إتمام التحضيرات الفنية والإدارية اللازمة للإعلان عن انطلاق "المرحلة السابعة" من عملية التوزيع في القريب العاجل.

تأتي هذه التحركات في إطار الرؤية الشاملة لحكومة إقليم كردستان لتعزيز البنية التحتية، حيث يجمع مشروع الحزام الأخضر بين مكافحة التغير المناخي وزيادة المساحات الخضراء، بينما يهدف مشروع توزيع الأراضي إلى تأمين الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من موظفي الخدمة العامة في المحافظة.