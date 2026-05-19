حكومة كوردستان تعلن توزيع 800 ألف بطاقة مصرفية للموظفين ضمن مشروع "حسابي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، عن تحقيق تقدم كبير في عملية توطين رواتب موظفي القطاع العام، مؤكدة توزيع أكثر من 800 ألف بطاقة مصرفية على مستحقيها حتى الآن عبر مشروع "حسابي" المالي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المشروع الذي أطلقه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عام 2023، يندرج ضمن برنامج عمل الكابينة الوزارية التاسعة لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز البنية التحتية المالية للإقليم.

وأشارت أحدث البيانات الرسمية إلى إتمام فتح حسابات مصرفية لأكثر من 900 ألف موظف حتى الوقت الراهن.

في سياقٍ متصل، أوضحت الوزارة أن آلية التواصل مع المستفيدين تجري بشكل مباشر عبر رسائل نصية تخطرهم بمراحل التسجيل، ومواعيد استلام البطاقات، بالإضافة إلى لحظة إيداع مستحقاتهم المالية في الحسابات.

وعلى صعيد البنية التحتية للمشروع، بادرت المصارف المشاركة بنشر أكثر من 600 جهاز صراف آلي (ATM) في عموم مناطق الإقليم بهدف تخفيف الازدحام وتيسير عمليات السحب النقدي.

وكشفت الحكومة عن خطتها لرفع هذا العدد إلى 1200 جهاز صراف آلي مع الاكتمال النهائي للمشروع، مشددة على أن هذه الخطوات تجري بالتوافق التام مع ضوابط وتعليمات البنك المركزي العراقي.