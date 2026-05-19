رئيس أركان البيشمركة: عملية توحيد القوات ستكتمل بحلول شهر أيلول المقبل

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق الركن عيسى عوزيري، اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، خلال مؤتمر صحفي، أن عملية توحيد قوات البيشمركة ضمن إطار الوزارة ستكتمل بالكامل بحلول شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي.

واستعرض رئيس الأركان أحدث الإحصائيات المتعلقة بخطوات توحيد القوات، مشيراً إلى أن "وزارة البيشمركة تمكنت حتى الآن من تشكيل ثماني فِرق عسكرية، كما تم إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة بقيادة المنطقة الأولى".

وأوضح الفريق الركن عيسى عوزيري أنهم بانتظار قيام "الفرقة العاشرة" و"قيادة المنطقة الثانية" بتسليم قوائم الأسماء إلى وزارة البيشمركة، وبذلك ستنتهي العملية برمتها بحلول شهر أيلول القادم.

وأضاف رئيس أركان البيشمركة: "وفقاً لمذكرة التفاهم، من المقرر تشكيل قوة وطنية موحدة تحت مظلة حكومة إقليم كوردستان ورئاسة الإقليم بحلول 25 أيلول 2026".

وفي ختام تصريحه، أكد عوزيري على مواصلة العمل قائلاً: "الخطة تمضي بهذا الاتجاه، وقد بذلنا جهوداً حثيثة ومستمرة؛ ونحن متفائلون جداً بإنهاء هذه العملية رسمياً بحلول تاريخ 25 أيلول".

تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الذي تتبناه حكومة إقليم كوردستان لتوحيد قوات البيشمركة، بهدف بناء قيادة عسكرية ونظام عسكري موحد في الإقليم.