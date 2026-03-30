ستارمر: قراراتنا ستكون دائماً للمصلحة الوطنية ولن ننجر إلى صراعات الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان24)- أكد كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، أن أولويته القصوى في اتخاذ القرارات ستظل دائماً "المصلحة الوطنية"، مشدداً على التزام الحزب بحماية مستويات معيشة المواطنين وتجنب التورط في النزاعات الخارجية.

وفي تغريدة له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال ستارمر: "سأتخذ دائماً القرارات التي تصب في مصلحة البلاد الوطنية. وهذا هو السبب في أننا لن ننجر إلى صراع الشرق الأوسط، ولماذا نقاتل من أجل حماية مستويات معيشتكم".

وانتقد ستارمر موقف أحزاب المعارضة، متهماً إياها بالعمل على "تقسيم المجتمعات"، بينما أكد أن حزب العمال يستجيب لهذه التحديات بـ "الأمل والفخر". وأضاف: "نفخر بمجتمعاتنا، ولدينا الأمل في بناء بلد أفضل لأطفالنا.. هذا ما نقاتل من أجله".

واختتم زعيم حزب العمال رسالته بدعوة الناخبين البريطانيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع ودعم الحزب، قائلاً: "صوتوا لحزب العمال يوم الخميس 7 مايو".