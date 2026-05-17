الصحة العالمية تُعلن حالة طوارئ إزاء تفشي إيبولا في الكونغو

عاملون صحيون ينقلون مريض إلى المستشفى بعد التأكد من خلوه من فيروس إيبولا داخل مركز علاج الإيبولا في الكونغو الديمقراطية 2018 (أرشيف فرانس برس)
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا إزاء تفشي سلالة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الدييموقراطية وأوغندا.

ووفقا لبيان نشرته المنظمة على منصة أكس، أعلن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسيوس أن تفشي الفيروس يشكل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لم يستوف شروط أن يكون حالة طوارئ وبائية".

وقالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث السبت إن السلالة المتفشية من إيبولا أودت بحياة 88 شخصا إضافة إلى 336 حالة يُشبته في إصابتها.

 
