الصحة العالمية تُعلن حالة طوارئ إزاء تفشي إيبولا في الكونغو

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا إزاء تفشي سلالة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الدييموقراطية وأوغندا.

ووفقا لبيان نشرته المنظمة على منصة أكس، أعلن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسيوس أن تفشي الفيروس يشكل "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكنه لم يستوف شروط أن يكون حالة طوارئ وبائية".

وقالت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في آخر تحديث السبت إن السلالة المتفشية من إيبولا أودت بحياة 88 شخصا إضافة إلى 336 حالة يُشبته في إصابتها.