دفاعات الناتو تعترض صاروخًا رابعًا أُطلق باتجاه تركيا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن دفاعات الناتو الجوية اعترضت صاروخًا باليستيًا رابعًا أُطلق من إيران.

وذكر بيان للوزارة أن الصاروخ دخل المجال الجوي التركي يوم الاثنين، وتم تحييده بواسطة وحدات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للناتو والمنتشرة في شرق البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة: "نتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضينا ومجالنا الجوي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر الناتو منظومتين للدفاع الصاروخي من طراز باتريوت في تركيا لتعزيز دفاعاتها الجوية.



المصدر: AP