بين الانفجارات والتهديدات الأمنية: شهادة لمواطن من قلب طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)-وصف أحد سكان شمال طهران، وهو رجل في الخمسينيات من عمره، تزايد الأضرار الناجمة عن الضربات الجوية، فضلاً عن تعرض السكان لتهديدات مستمرة من قِبل قوات الأمن.

وقال الشاهد في حديثه: "وقعت انفجارات كثيرة"، مشيراً إلى الحي الذي يقطنه، وأضاف أن مركز الشرطة المحلي قد دُمّر بالكامل، كما اضطرت إحدى قريباته إلى مغادرة شقتها في منطقة أخرى بالعاصمة بعد أن حطمت غارة جوية قريبة أبواب المنزل ونوافذه.

وفي تفاصيل تعكس حالة التوتر الداخلي، ذكر أنه خلال ليلة عيد "نوروز" ، هتف هو وجيرانه بشعارات مناهضة للحكومة من نوافذهم وشرفاتهم، فجاء رد قوات الأمن سريعاً بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء لترهيبهم.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أصدرت تحذيرات متكررة توعدت فيها بإطلاق النار على أي شخص يحاول تنظيم أو المشاركة في مظاهرات مناهضة للنظام.

يُذكر أن وكالة "أسوشييتد برس" قد تواصلت مع هذا الشخص بعد عبوره الحدود الإيرانية إلى تركيا، حيث تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته حرصاً على سلامته وسلامة عائلته، مؤكداً أنه يخطط للعودة إلى بلاده بعد بضعة أشهر.



المصدر: AP