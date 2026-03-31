تصعيد إقليمي خطير.. هجوم إيراني يستهدف ناقلة نفط كويتية في ميناء دبي

أربيل (كوردستان24)- أفادت وسائل إعلام رسمية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، بتعرض ناقلة نفط كويتية لهجوم إيراني مباشر أثناء تواجدها في ميناء دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع حريق واسع على متنها.

ووفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عند الساعة 12:25 صباحاً، فإن الهجوم تسبب في اشتعال النيران في أجزاء حيوية من الناقلة، فيما هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني في ميناء دبي للسيطرة على الحريق ومنع وقوع كارثة بيئية أو انفجار أوسع.

يأتي هذا الهجوم في ذروة توتر أمني غير مسبوق تشهده المنطقة، وبعد ساعات قليلة من إعلان الكويت تعرض منشآت كهرباء وماء تابعة لها لعدوان إيراني، مما يؤشر على انتقال المواجهات إلى استهداف مباشر لخطوط إمدادات الطاقة والملاحة الدولية في الخليج العربي.

وحتى هذه اللحظة، لم تصدر بيانات رسمية دقيقة حول حجم الخسائر البشرية بين طاقم الناقلة أو طبيعة السلاح المستخدم في الهجوم، وسط استنفار أمني كبير في الموانئ الخليجية وتحليق مكثف للطيران في سماء المنطقة.