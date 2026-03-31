انقطاع التيار الكهربائي في طهران، وتفجيرات في أصفهان

اربيل (كوردستان24)- تعرضت مدينة أصفهان الإيرانية لقصف عنيف ليلة الثلاثاء، بينما وردت أنباء عن انفجارات وانقطاعات أولية للتيار الكهربائي في العاصمة طهران.

كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية بوقوع انفجارات في شرق وغرب طهران، وذكرت وكالة أنباء فارس التابعة للوكالة أن انقطاعات أولية للتيار الكهربائي في المدينة ناجمة عن سقوط شظايا على محطة فرعية. وأفادت الوكالة لاحقًا بعودة التيار الكهربائي.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا لسكان طهران بأنه سيضرب منطقة فارد آفار "خلال الدقائق القادمة". نُشر التحذير على الإنترنت على موقع X باللغة الفارسية، ولكن من غير المرجح أن يكون قد وصل إلى سكان طهران، نظرًا لانقطاع الإنترنت المفروض في إيران منذ بداية الحرب.





