حکومة اقلیم کوردستان تعلن غدا الاربعاء عطلة رسمیة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن يوم غدٍ الأربعاء سيكون عطلة رسمية في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية، على أن يكون الدوام اعتيادياً يوم الخميس.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان أن يوم الأربعاء، الموافق 1 نيسان (أبريل) 2026، سيكون عطلة رسمية في كافة الدوائر الرسمية بالإقليم، وذلك بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية - الكلدانية (أكيتو)، وفقاً للتقويم الرسمي للحكومة.

كما أشارت دائرة الإعلام والمعلومات إلى أن الدوام في الدوائر الخدمية سيستمر بنظام "الخفارات" (المناوبة)، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات يوم الخميس، الموافق 2 نيسان (أبريل) 2026.