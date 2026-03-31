المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران تستنكر عمليات الإعدام

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24) - نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بإيران، ماي ساتو، بعمليات الإعدام التي تنفذها طهران.

أدلت ماي ساتو بهذا التصريح في صحيفة "إكس" بعد إعدام اثنين آخرين من أعضاء جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في المنفى يوم الثلاثاء.

وتم شنق اثنين آخرين يوم الاثنين.

وكتبت: "في ظل انقطاع الإنترنت المستمر، لا يزال من غير الواضح من تم إعدامه أو سيتم إعدامه أيضاً. لكن من الواضح أن عمليات الإعدام تُستخدم كوسيلة لقمع المعارضة السياسية في خضم الحرب".



المصدر: AP