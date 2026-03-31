ایران.. توقف محطة تحلية المياه في جزيرة قشم عن العمل

أربيل (كوردستان24)- أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، نقلاً عن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، بتوقف محطة تحلية مياه في جزيرة قشم الإيرانية عن العمل جراء غارة جوية.

وقال رئيس مركز الصحة البيئية والمهنية التابع لوزارة الصحة الإيرانية، وفقًا لإسنا: "تُزوَّد مياه الشرب في جزيرة قشم بمحطات التحلية. وللأسف، استُهدفت إحدى محطات التحلية في الجزيرة، وتم إيقافها عن العمل نهائيًا، لعدم إمكانية إصلاحها في الوقت الراهن".

وتُشكّل جزيرة قشم، التي يفصلها مضيق كلارنس عن البر الإيراني، جزءًا مما يُطلق عليه الباحثون "خط الدفاع الإيراني" قرب مضيق هرمز.

وللعلم، يعتمد نحو 100 مليون شخص في منطقة الخليج العربي - حيث شحّ المياه العذبة - على محطات التحلية لتوفير مياه الشرب. في بداية النزاع، صرّح مسؤولون بحرينيون بأن طائرة إيرانية مسيّرة ألحقت أضراراً بمحطة تحلية مياه، إلا أن الهجوم لم يؤثر على إمدادات المياه. وفي السابع من مارس/آذار، ادّعى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الولايات المتحدة استهدفت محطة التحلية نفسها في جزيرة قشم الإيرانية. ونفت الولايات المتحدة تورطها في ذلك الهجوم.



