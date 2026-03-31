بعد تهديدات ترامب.. ضربات عنيفة تطال أهدافا مختلفة في إيران

أربيل (كوردستان24)- أعلنت طهران، الثلاثاء، أن منشآت عسكرية في وسط إيران تعرّضت للإصابة في ضربات أميركية إسرائيلية، مشيرة أيضا الى استهداف مواقع أخرى مدنية، وذلك غداة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب منشآت الطاقة وآبار النفط ومحطات تحلية المياه في البلاد.

وأظهر تسجيل مصوّر تحققت وكالة فرانس برس من صحته انفجارين كبيرين على الأقل وسحب الدخان تتصاعد في أصفهان في وسط إيران. وفي زنجان في شمال غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن المسؤول الأمني في مكتب محافظ أصفهان أكبر صالحي قوله إن "التحقيقات الأولية تشير إلى استهداف بعض المواقع العسكرية في أصفهان"، مشيرا الى أن حجم الأضرار والخسائر البشرية لم يتضح بعد.

وكان ترامب نشر على حسابه على منصة "تروث سوشال" مقطع فيديو يظهر حريقا كبيرا وانفجارات في أصفهان على ما يبدو.

ويأتي ذلك غداة تهديده بـ"قصف ومحو كل محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج وربما كل محطات تحلية المياه" في إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز الذي تغلقه إيران منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهر بتهديداتها واستهداف السفن.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية أن ضربات طالت محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم الواقعة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها "خارج الخدمة بالكامل، إذ لا يمكن إصلاحها على المدى القصير"، من دون أن تحدّد متى حصلت الضربة.

كما أعلنت الحكومة الإيرانية أن ضربات أميركية إسرائيلية استهدفت الثلاثاء إحدى أكبر شركات الأدوية في إيران، والتي تُنتج أدوية التخدير وعلاج السرطان.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أشارت وكالة أنباء "فارس" إلى وقوع "عدة انفجارات" وانقطاعات في التيار الكهربائي في بعض أجزاء طهران حيث أفاد السكان بأنهم يحاولون التشبّث بما تبقّى من حياتهم العادية رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

وأشار ترامب إلى أنه على اتصال مباشر بشخصيات إيرانية بارزة لكنه لم يكشف عن هوياتهم علنا فيما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم ترسل عير طلب لإجراء محادثات عبر وسطاء بما في ذلك باكستان.



المصدر: الوکالات