ترامب يهاجم الموقف الأوروبي من التصعيد مع إيران

أربيل (كوردستان24)- نشر الرئيس دونالد ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم، منشورًا ينتقد فيه مجددًا الدول الأوروبية لعدم تكثيف جهودها في الحرب على إيران.

وطالب منشور على موقع "تروث سوشيال" صباح الثلاثاء، المملكة المتحدة بالتوجه إلى مضيق هرمز و"السيطرة عليه"، وقال إن على الدول أن "تبدأ بتعلم كيفية الدفاع عن نفسها".

قال: "إلى جميع الدول التي لا تستطيع الحصول على وقود الطائرات بسبب مضيق هرمز، كالمملكة المتحدة التي رفضت التدخل في الحرب ضد إيران، لديّ اقتراح لكم: أولًا، اشتروا من الولايات المتحدة، فلدينا ما يكفي، وثانيًا، تحلّوا بالشجاعة الكافية، واذهبوا إلى المضيق، واستولوا عليه. ستضطرون إلى تعلم كيفية الدفاع عن أنفسكم، فالولايات المتحدة لن تكون موجودة لمساعدتكم بعد الآن، تمامًا كما لم تكونوا موجودين لمساعدتكم. لقد تم تدمير إيران، بشكل أساسي. انتهى الجزء الأصعب. اذهبوا واحصلوا على نفطكم بأنفسكم".

وقد انتقد ترامب مرارًا وتكرارًا الحلفاء الأوروبيين الذين ترددوا في التدخل في الحرب مع إيران.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة