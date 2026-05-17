نیجیرفان بارزانی يتوجه إلى روما في زيارة رسمية تشمل لقاء البابا ورئيس إيطاليا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- غادر رئيس إقليم كوردستان، نیجیرفان بارزانی، مساء اليوم الأحد17 ایار/ مایو 2026، العاصمة أربيل متوجهاً إلى العاصمة الإيطالية روما في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة لقاءات رفيعة المستوى، حيث يجتمع نیجیرفان بارزانی مع قداسة بابا الفاتيكان، ورئيس جمهورية إيطاليا، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية ودولة الفاتيكان.

ستركز المباحثات على تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع إيطاليا والفاتيكان، ومناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إلى جانب التباحث في عدة قضايا ذات اهتمام مشترك.