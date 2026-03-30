بيسنت: الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على مضيق هرمز إما عبر سفن مرافقة أمريكية أو متعددة الجنسيات

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستعيد السيطرة على مضيق هرمز إما عبر سفن مرافقة أمريكية أو متعددة الجنسيات.

وحاول بيسنت، ردًا على سؤال حول تأثير مرور نحو 30 سفينة عبر مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين، تهدئة المخاوف بشأن وضع تجارة النفط العالمية والإمدادات الحالية.

وقال بيسنت: "يعاني السوق من عجز يتراوح بين 10 و12 مليون برميل يوميًا. ونحن نعمل على تعويض هذا العجز"، مشيرًا إلى الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي لوكالة الطاقة الدولية، وتخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المفروضة على النفط الروسي والإيراني الموجود بالفعل في المضيق.

قال بيسنت: "السوق مشبعة بالإمدادات، ونشهد مرور المزيد من السفن يومياً مع إبرام الدول اتفاقيات مع النظام الإيراني مؤقتاً. لكن مع مرور الوقت، ستستعيد الولايات المتحدة السيطرة على المضائق، وستكون هناك حرية ملاحة، سواءً عبر مرافقة أمريكية أو مرافقة دولية."

المصدر: شبکة ABC الاخباریة