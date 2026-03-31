تحذيرات أممية: حرب إيران تهدد بفقدان 3.7 مليون وظيفة ودفع الملايين نحو الفقر

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله الدردري الثلاثاء أن دول منطقة الشرق الأوسط خسرت حوالى 186 مليار دولار نتيجة شهر واحد من الحرب التي بدأت بهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الدردري، وهو مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي عقد في عمان حول "التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المنطقة العربية"، "نتمنى أن يتوقف القتال غدا، فكل يوم تأخير له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي".

وقدّر الدردري الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة نتيجة شهر واحد من الحرب، بحوالى 6 في المئة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال "6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي يعني أن المنطقة خسرت حوالى 186 مليار دولار من اقتصادها في شهر واحد".

وتوقّع أن "تكون هناك آثار أعمق وأطول وأصعب خلال الفترات القادمة"، مشيرا الى أن الخسائر قد تصل "لأكثر من 190 مليار دولار في هذا الشهر الواحد".

وأوضح أن "الأثر على الناتج المحلي الإجمالي ملموس جدا في منطقة الخليج" حيث قد يصل "إلى 168 مليار دولار، و"في منطقة الشام إلى حوالى 30 مليار دولار".

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في الثامن والعشرين من شباط/فبراير عقب غارات أميركية إسرائيلية على إيران، تستهدف طهران دول الخليج العربية، وتغُلق عمليا مضيق هرمز الذي يمر فيه خُمس إنتاج النفط والغاز المُسال في العالم، بسبب هجماتها على السفن وتهديداتها.

وذكر المسؤول الأممي أن "الاقتصاد العربي يعتمد على سلعة واحدة تقريبا" هي النفط، مضيفا "لابدّ للمنطقة أن تسعى لإعادة النظر في نموذجها التنموي لنموذج أكثر تعددا" اقتصاديا.

كذلك، تطرّق الى المشكلة في مضيق هرمز قائلا "نحن اعتمدما على مضيق هرمز مدركين قبل 45 سنة أن هناك توترا يحيط به، وبالتالي لا بدّ لنا من الآن التفكير هل يمكن أن تكون هناك طرق تجارة وشبكات أنابيب نفط وغاز بديلة".

وانحسرت حركة الملاحة في المضيق بنسبة 95% منذ بدء الحرب، بحسب منصة "كيبلر" البحرية.

وتوقع الدردري أن يسفر النزاع عن خسارة ثلاثة ملايين و700 ألف فرصة عمل، وأن يدفع أربعة ملايين شخص إضافي إلى ما دون خط الفقر.