طائرة مسيرة مفخخة تسقط بمنطقة زراعية في "سيبيران" باربيل، وتخلف أضراراً مادية وإصابات بين المدنيين

أربيل (كوردستان 24)- تعرضت منطقة "سيبيران" الزراعية في اربيل، اليوم، لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة مجهولة، مما أسفر عن تدمير معدات زراعية بالكامل وإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة.

وأفاد مراسلنا في اربيل، ىزار فاروق، من موقع الحادث بأن الطائرة المسيرة سقطت وسط تجمع للمعدات الزراعية، مما أدى إلى احتراق "حصادة" وجرارين زراعيين بشكل كامل. وتسبب الانفجار أيضاً بأضرار مادية في نحو 15 منزلاً مجاوراً، حيث تحطمت نوافذ وأبواب ثلاثة منازل بشكل كبير نتيجة شدة العصف.

وفي لقاء مع أحد المزارعين المتضررين، أكد لـ "كوردستان 24" أن المنطقة مدنية بالكامل ولا توجد فيها أي مظاهر عسكرية، قائلاً: "نحن مزارعون نسكن هنا لرعاية مواشينا وزراعة محاصيلنا، ولا علاقة لنا بالصراعات العسكرية. هذا المكان مخصص لآلياتنا التي نعتمد عليها في كسب عيشنا".

وعن حجم الخسائر المالية، أوضح المزارع أن قيمة الآليات المدمرة وحدها تتجاوز 60 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن حصاد العام تأثر بشكل كبير نتيجة هذا الاستهداف.

وعلى الصعيد البشري، أكد شهود عيان إصابة ثلاثة مواطنين بجروح طفيفة نتيجة تطاير شظايا الطائرة المسيرة، من بينهم طفل أصيب في يده، وقد تلقوا الإسعافات اللازمة وحالتهم مستقرة حالياً.

وتثير هذه الهجمات المتكررة على المناطق المدنية والزراعية قلقاً متزايداً بين أهالي القرى الحدودية والزراعية، الذين يطالبون بضرورة إبعاد مناطقهم عن دائرة الاستهدافات العسكرية لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.