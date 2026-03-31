وزير الدفاع الأميركي: لن نكشف أوراقنا العسكرية.. والاجتياح البري لإيران وارد

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الثلاثاء أن الأيام المقبلة من الحرب التي تشّنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران ستكون "حاسمة"، رافضا استبعاد إمكان تنفيذ عملية بريّة.

وقال هيغسيث في مؤتمر صحافي في البنتاغون "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إيران تدرك هذا الأمر، ولا يمكنها فعل شيء عسكريا إزاءه تقريبا".

وأضاف أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت "أقل عدد من الصواريخ التي تطلقها إيران"، مشيرا إلى أنه تفقد في الآونة الأخيرة وحدات عسكرية أميركية منتشرة بالشرق الأوسط.

وقال هيغسيث إن المحادثات لإنهاء الحرب في إيران تكتسب زخما، وإنها "حقيقية جدا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

مضيفا "لا نريد أن نضطر إلى القيام بأكثر مما هو ضروري عسكريا. وحين قلت إننا سنُفاوض تحت القنابل لم أقل ذلك باستخفاف".

ورفض الوزير استبعاد إمكانية نشر قوات أميركية على الأرض في إيران.

وقال "لن نستبعد أي خيار، لا يمكن لأحد قيادة حرب وكسبها إن أخبر خصمه بما هو مستعد لفعله وما هو غير مستعد لفعله".

وأضاف "خصمنا يعتقد حاليا أن لدينا 15 طريقة مختلفة يمكن أن نهاجمه بها برا، وهذا صحيح".

وقال رئيس أركان الجيش الأميركي دان كين إن قواته ضربت أكثر من 11 ألف هدف في الأيام الثلاثين الماضية.