محافظ أربيل: إحباط كافة الهجمات التي استهدفت المدينة الليلة

2026-04-03 01:46

أربيل (كوردستان24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن جميع الهجمات التي استهدفت أربيل ليلة الخميس قد تم تدميرها وإحباطها بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضح خوشناو في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من اعتراض وإسقاط كافة الأهداف المعادية. وأضاف المحافظ قائلاً: "سقط حطام طائرة مسيرة مدمرة في أحد أحياء المدينة، ولكن لحسن الحظ لم يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات".

تأتي تصريحات محافظ أربيل في أعقاب سماع دوي عدة انفجارات في سماء المدينة الليلة، ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية للطائرات المسيرة المهاجمة وتدميرها في الجو قبل وصولها إلى أهدافها.