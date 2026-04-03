الحرس الثوري يعلن انطلاق "الموجة 91" من عملية "الوعد الصادق 4"

استهداف تل أبيب وإيلات بصواريخ "فوق ثقيلة"

2026-04-03 01:55

أربيل (كوردستان24)- أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، تنفيذ سلسلة من الضربات الصاروخية المكثفة استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في العمق الإسرائيلي، وذلك ضمن ما وصفته بـ "الموجة الحادية والتسعين" من عملية "الوعد الصادق 4".

عملية مشتركة وتنسيق مع اليمن

وجاء في البيان الصادر تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين (ع)": "إن مجاهدي القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وبالتنسيق مع المقاتلين البواسل في اليمن، نفذوا سلسلة من الهجمات المشتركة والمتكاملة تخليداً لذكرى القادة الشهداء؛ الفريق قاسم سليماني، والعميد بهنام رضائي (معاون استخبارات القوة البحرية)، والعميد محمد علي فتح علي زاده".

الأهداف ونوعية الأسلحة المستخدمة

وأوضح الحرس الثوري أن الضربات استهدفت مراكز تجمع القوات، والشركات الصناعية العسكرية، ومعدات الدعم التابعة للكيان الصهيوني في مناطق غرب تل أبيب وميناء إيلات. وأكد البيان استخدام منظومات صاروخية بعيدة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب، بالإضافة إلى صواريخ وصفها بـ "فوق الثقيلة" في دك المواقع المستهدفة.

5 ملايين في الملاجئ

وأشار البيان إلى أن دوي الانفجارات الهائلة والمتلاحقة في قلب الأراضي المحتلة، وهروب أكثر من 5 ملايين شخص إلى الملاجئ تحت الأرض، "سلب أجهزة الاستخبارات الصهيونية القدرة على الرقابة أو تحريف وقائع ساحة المعركة".

استمرار العمليات ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية

واختتم الحرس الثوري بيانه بالتأكيد على أن "العمليات الممتدة والمركبة والشاملة" ضمن هذه الموجة ضد الأهداف الصهيونية والقواعد الأمريكية في المنطقة لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أنه سيتم تزويد الشعب الإيراني بالمعلومات التكميلية لاحقاً.