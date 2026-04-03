الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 1345 قتيلاً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في أحدث إحصائية لها صادرة اليوم الجمعة 3 نيسان 2026، عن ارتفاع مستمر في أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف البلاد.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فقد بلغت حصيلة القتلى حتى الآن 1,345 شخصاً، فيما أصيب 4,040 آخرون بجروح متفاوتة جراء الغارات والعمليات العسكرية المستمرة.

وعلى صعيد الملف الإنساني، كشفت الإحصائيات عن تفاقم أزمة النزوح، حيث اضطر أكثر من مليون و100 ألف شخص لترك منازلهم والنزوح من مناطقهم الأصلية. وأشارت الوزارة إلى أن نحو 136 ألف نازح تم تأمين سكنهم في مراكز الإيواء المخصصة، بينما تتوزع الأعداد المتبقية في مناطق ومراكز لجوء أخرى.

تأتي هذه الأرقام في ظل وضع إنساني متدهور، مع استمرار العمليات العسكرية التي تسببت بدمار واسع في البنية التحتية والمناطق السكنية في مختلف الأراضي اللبنانية.